Investorgruppe reddet fra konkurssalg

Det hardt pressede oljeselskapet Waldorf, med flere kjente norske investorer på eiersiden, har jobbet intenst med en løsning etter å ha havnet i store likviditetsproblemer.

Nå er selskapet enige med en del av obligasjonseierne om en refinansiering, ifølge en melding torsdag ettermiddag.

Endringer i nedbetalingsplanen gjør at Waldorf forventer å ha tilstrekkelig likviditet til å betale regningene det kommende året, såfremt oljeprisen holder seg. Selskapet forventer å få på plass en ny kredittlinje innen kort tid, og sammen med refinansieringen regner det med «stabilt fotfeste fremover».

Tok utbytter

Waldorf ble startet opp av de norske investorene Paal Hveem, Jon Skabo, Einar Greve, Christer Tunold og Henrik Nørstrud i 2018, og Erik Brodahl er toppsjef.

Forretningsideen var å kjøpe eldre oljefelt på britisk sokkel finansiert med store obligasjonslån. Alt så ut til å gå på skinner for eierne som raskt tok ut store utbytter. Den økonomiske situasjonen forverret seg imidlertid over natten da myndighetene i Storbritannia over natten innførte en ekstraskatt på olje.

Nylig skrev Dagens Næringsliv at selskapet hadde søkt om konkursbeskyttelse med to mulige utfall. Det ene var at selskapet ble enige med kreditorene, og det andre var at andelene i olje- og gassfeltene selges.