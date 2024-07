Ny oppgang for oljeprisen

Oljeprisen stiger mandag etter prognoser om tilbudsunderskudd og kutt fra oljekartellet Opec i tredje kvartal.

Et fat nordsjøolje (Brent) handles mandag morgen til rundt 85,5 dollar fatet, opp 0,65 dollar fra forrige handelsdag. Prisen for et fat WTI-olje stiger også 0,65 dollar mandag morgen til 82,2 dollar pr. fat.

Begge kontrakter økte med rundt 6 prosent i juni, og brent-oljen har nå ligget på over 85 dollar fatet de siste to ukene. Dette etter at Opec og samarbeidslandene (Opec+) har utvidet de fleste av sine produksjonskutt til godt inn i 2025, ifølge Reuters.

Ifølge Reuters har dette ført til at analytikere spår tilbudsunderskudd i tredje kvartal ettersom etterspørselen etter transport og klimaanlegg øker om sommeren og trekker ned drivstofflagrene.

Fredag rapporterte det amerikanske energidepartementets statistikkfløy, EIA, at oljeproduksjon og etterspørselen etter produktene steg til sitt høyeste nivå så langt i år i april, og støttet opp prisene.

«Forhåpninger om et rentekutt fra den amerikanske sentralbanken og økende geopolitiske bekymringer i Europa og Midtøsten har også bidratt til å opprettholde prisene», skriver IG-analytiker Tony Sycamore.

Videre skriver Sycamore at «WTIs nylige oppgang kan fortsette mot 85 dollar pr. fat hvis prisene holder seg over det 200-dagers glidende gjennomsnittet på 79,52 dollar».