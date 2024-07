Arne Blystad og NTNU-student sikrer milliongevinst

Det børsnoterte energiselskapet Skandia Greenpower kjøper Motkraft Gruppen, inkludert strømselskapet Motkraft, for 36,5 millioner kroner, kommer det frem i en børsmelding mandag morgen.

– Det er veldig fint å kunne videreføre Motkraft til trygge hender som kan bygge videre på det flotte vi har skapt, samt opprettholde de verdiene vi står for. Brandet blir ivaretatt, noe som er kjempefint. Nå som selskapet går over i en ny fase med mer fokus på drift, tror jeg det er en fase som andre er bedre egnet til å lede enn meg, sier gründer Bjørn Spiele av Motkraft til Finansavisen.

Selskapet har fått aksept fra aksjonærer som eier 59 prosent av Motkraft, noe som utløser medsalgsplikt for de øvrige aksjonærene. Overtagelse er planlagt 1. september, og oppgjøret skjer i form av kontanter.

Arne Blystads investeringsselskap Songa Investments er selskapets nest største aksjonær med en eierandel på 17,3 prosent, bak Bjørn Spieles 19,1 prosent. Blystad tjener i underkant av 6 millioner kroner på oppkjøpet.

Protest mot strømbransjen

Motkraft ble i sin tid grunnlagt av NTNU-studentene Bjørn Spieler og Anders Rodem som en protest mot strømbransjen.

– Vi ønsket å bygge en mer forbrukervennlig strømleverandør, uten tilleggsprodukter som gjorde strømregningen høyere for forbrukerne. Rett og slett å levere det et strømselskap skal levere: en faktura for det du har brukt med et lavt påslag og et lite månedsgebyr, sier Spieler.

I dag har selskapet 28.500 abonnenter og omsatte for rundt 375 millioner kroner i 2023, med et driftsresultat på minus 15,6 millioner kroner.