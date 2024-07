Klimainvesteringsfondet inn i Indonesia – verdens tredje største kullprodusent

– Norge og Indonesia har hatt et tett energisamarbeid de siste tretti årene. Klimainvesteringsfondet bidrar til å styrke samarbeidet ytterligere, sier energiminister Terje Aasland (Ap).

Lanseringene av investeringene skjer i forbindelse med at Aasland besøker Indonesia og Singapore denne uka. I Indonesia deltar han blant annet på den tiende offisielle energidialogen mellom Norge og Indonesia.

Fondet går blant annet inn med 25 millioner amerikanske dollar – rundt 266 millioner norske kroner etter dagens kurs – i selskapet Xurya som leier ut solceller for tak til større bygg. Med investeringen anslås det at Indonesia vil unngå 370.000 tonn karbondioksid årlig.

Sårbar og avhengig

De samlede investeringene på 316 millioner kroner er en del av Norges bidrag til rettferdig omstilling i et land som er verdens tredje største produsent av kull. Indonesia er dessuten blant landene som er mest sårbare for klimaendringer.

– Klimainvesteringsfondet er satt opp for å investere målrettet i framvoksende økonomier med høy avhengighet av kull, og Indonesia er blant landene der vi ser at vi kan utgjøre en stor forskjell, sier visepresident Anders Blom for fornybar energi i Norfund.

Fondet omtaler seg selv som «Norges viktigste verktøy for å bidra til å få fart på den globale energiomstillingen» gjennom å investere i fornybar energi i utviklingsland med store utslipp fra kullkraft og annen fossil kraftproduksjon.

2 milliarder klimakroner

I løpet av det første året fondet var operativt, 2022, inngikk det investeringsforpliktelser for over 2 milliarder kroner. Det skal bidra til at man unngår utslipp av 6,2 millioner tonn CO2 årlig.

Mandagens lanseringer er de første direkte investeringene i landet, gjennom lanseringen av tre nye partnerskap: i henholdsvis sol på tak, mindre solkraftverk kombinert med batterilagring, og mindre vannkraftverk.

– Norfund har lang erfaring med investeringer i fornybar energi i utviklingsland, Tinfos bidrar med viktig kompetanse på vannkraft, og sammen med indonesiske partnere vil de bidra både til energisikkerhet og lavere utslipp i landet, sier Aasland.

(NTB)