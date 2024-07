Oljeprisen på sitt dyreste siden april

Prisen på august-kontrakten for et fat med nordsjøoljen Brent stiger 0,2 prosent til 86,80 dollar fatet. Samtidig stiger juli-kontrakten for et fat med WTI-oljen 0,2 prosent til 83,50 dollar pr. fat.

Vi må tilbake til slutten av april siden sist oljeprisen var så høy.

Oppgangen kommer etter forventninger om økt drivstoffetterspørsel i løpet av sommeren, ifølge CNBC. Etterspørselen i USA, som er verdens største oljekonsument, er ventet å stige i løpet av sommerferien.

Ifølge The American Automobile Association vil reisingen i USA være 5,2 prosent høyere i år enn i 2023. Bilreiser alene er ventet å være 4,8 prosent høyere.

I tillegg styrket mandagens svake ISM-tall utsiktene for et rentekutt, som kan gi en oppgang i økonomien, og mulig økt fremtidig oljeetterspørsel.