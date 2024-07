Får endelig flytte problemrigg

Dolphin Drilling ser endelig ut til å nærme en løsning på floken i Nigeria.

Forrige måned varslet riggselskapet at det hadde terminert en kontrakt for boreriggen «Blackford Dolphin» med oljeselskapet General Hydrocarbons (GHL) i det afrikanske landet, og det tok rettslige skritt for å få tilbake pengene. Dolphin Drilling har tidligere informert om at GHL skylder selskapet mer 60 millioner dollar. GHL nektet imidlertid å gi slipp på riggen, og har også gått rettens vei for å beholde den på feltet.

Ifølge en børsmelding mandag kveld har Dolphin Drilling levert en bankgaranti på 20 millioner dollar som sikkerhet i forbindelse med det pågående søksmålet mot GHL.

Riggen er nå fjernet fra nigerianske farvann, og er på vei til India for å påbegynne en ny kontrakt.