77 prosent av nordmenn vil ha mer fornybar energi

– Jeg mener disse tallene bør motivere partistrategene til å gjøre mer fornybar energi til en av de aller viktigste sakene framover. Mediebildet preges av konfliktene rundt enkelte utbygginger, men tallene viser et langt mer nyansert bilde, sier leder for myndighetskontakt Robert Kippe i Fornybar Norge.

På den andre siden er det 5 prosent som sier seg delvis uenig og 3 prosent som er helt uenig. Undersøkelsen er gjennomført av Norstat i mars 2024. 4025 personer har svart på undersøkelsen.

43 prosent sier de er imot at Norge skal øke sin produksjon av landbasert vindkraft. 42 prosent mener det motsatte. Et flertall blant Aps, Høyres, MDGs, KrFs og Venstres velgere mener at Norge burde øke den landbaserte vindkraftproduksjonen.

– Vindkraften er også bedre enn sitt rykte. Selv om den har dårligere oppslutning enn fornybar energi generelt, så er det verdt å merke seg at det er omtrent like mange tilhengere som motstandere, sier Kippe.

Fornybar Norge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for fornybarnæringen. Organisasjonen jobber blant annet med å fremme interessene til dem som jobber med fornybar energiproduksjon på land og til havs og for nettselskaper, entreprenører og strømsalg.

Landbasert vindkraft har vært et mye omdiskutert tema. Blant annet har Høyesterett fastslått at vindmøllene som ble satt opp på Fosenhalvøya i Trøndelag, er i strid med menneskerettighetene fordi de krenket samenes rett til å utøve sin kultur. Saken utløste en rekke demonstrasjoner.