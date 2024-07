DOF har hentet 100 millioner dollar

DOF Group meldte tirsdag at de ville hente 100 millioner dollar i en rettet emisjon.

Natt til onsdag ble det kjent at DOF Group har hentet 1.064 millioner kroner i bruttoproveny gjennom tildeling av 10.764.364 aksjer til en tegningskurs på 99 kroner pr aksje.

DOF-aksjen sluttet på 98,4 kroner tirsdag. Følgelig gir dette en premie på 1,3 prosent.

I går ble det kjent at DOF Group kjøper Maersk Supply Service (MSS), et datterselskap av A.P. Møller. Nettoprovenyet fra emisjonen vil delvis bli brukt til å finansiere oppkjøpet av MSS.

Emisjonen består av en transje med aksjer for tegningsbeløp på om lag 798 millioner, og en annen transje utelukkende rettet mot MSS for et tegningsbeløp på 266 millioner kroner.

John Fredriksens selskap, Geveran Trading, har forhåndstegnet for 30 millioner dollar, og vil bli tildelt aksjer for minst 25 millioner dollar. Tilretteleggerne er Carnegie, Danske Bank og DNB Markets.

Styret vil også foreslå å gjennomføre en reparasjonsemisjon på 2.014.943 nye aksjer.