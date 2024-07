Kraftig byks for Russlands olje- og gassinntekter

I løpet av første halvår har Russlands inntekter fra olje og gass økt med rundt 41 prosent, målt år over år. Ifølge Reuters skyldes økningen hovedsakelig økte oljepriser og en svakere rubel.

Nyhetsbyrået skriver at olje- og gassinntekter har vært den viktigste kilden til kontanter for Kreml, og har utgjort omtrent en tredjedel til halvparten av de totale føderale inntektene det siste tiåret.

Prisen på russisk olje, Urals-blanding, hadde en gjennomsnittspris på 69,1 dollar pr. fat i løpet av halvåret. Norge, EU og G7-landene har et pristak på den russiske oljen på 60 dollar pr. fat. Snittprisen for et fat av oljen var i samme periode i fjor på 52,5 dollar.

«Høyinntektsland»

Så langt i år har Russland generert olje- og gassinntekter på 693,4 milliarder kroner, og det er budsjettert for hele 2024 en inntekt på 1.288 milliarder, en oppgang på 21 prosent fra 2023.

Rubelkursen svekket seg til 90,8 målt mot dollar, i samme periode i fjor lå USDRUB-kursen på 76,9.

Russlands reelle BNP vokste med 3,6 prosent i 2023, nominell vekst var 10,9 prosent. Handelen økte med nesten syv prosent, mens aktiviteten i finanssektoren og bygg og anlegg vokste med henholdsvis 6,6 og 3,6 prosent. Etter tallene har Verdensbanken løftet Russland opp til «høyinntektsland» fra «øvre mellominntektsland».