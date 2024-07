Solselskapet EAM Solar har lenge vært i en rettsprosess i Italia. Torsdag var aksjen pauset for handel, da selskapet ventet på avgjørelsen. Nå har ankedomstolen i Milano frikjent Akhmerov og Giorgi for bedrageri, samt avslått det sivile erstatningskravet.

EAM undersøker, sammen med sine juridiske rådgivere, en mulig anke til høyesterett, skriver selskapet.

På to av tiltalepunktene opprettholdes tingrettens avgjørelse om bedrageri mot Italia i forhold til solkraftverk bygget under Conto Energia 2 og 4. De straffbare handlingene er imidlertid foreldet, og ankedomstolen har derfor ikke tatt stilling til straffeansvar.

På onsdag varslet selskapet en børspause i aksjen på torsdag i påvente av dommen fra Milano, noe som var kjent fra før. Avgjørelsen var ventet å være sterkt kursdrivende, skrev selskapet. Aksjen var imidlertid åpen for handel på onsdag, noe som resulterte i en dobling av aksjekursen. EAM-aksjen var den store vinneren med en oppgang på 110,0 prosent til 18,90 kroner.

Etter børsslutt onsdag varslet Energeia, et selskap hvor styreleder Viktor E. Jakobsen i EAM Solar er sjef, om et nytt aksjesalg, denne gang for 3,4 millioner kroner. Jakobsen er ikke involvert når Energeia selger aksjer.

Noen dager tidligere utsatte selskapet fristen for et aksjonærlån på 5 millioner kroner. Fristen var i utgangspunktet satt til 1. juli, men hadde da ikke mottatt tilstrekkelig tegninger. Fristen er nå 8. juli.