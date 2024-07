Pauser fornybar energi – nedskriver titalls mrd.

Shell har i dag gitt en oppdatering for andre kvartal 2024. Energigiganten trenger tid for å finne ut hvordan de skal gjøre et nederlandsk biogassanlegg profitabelt, og gas segmentet faller litt som forventet.

Tidligere i uken meldte Shell at selskapet må pause byggingen av et biodrivstoffanlegg i Nederland for å finne måter å kutte kostnadene ved prosjektet på.

Ifølge Shell vil «pausen» føre til en ikke-kontant nedskriving etter skatt på mellom 600 millioner og 1 milliard dollar i andre kvartal.

Shell forventer ytterligere avskrivninger på 600-800 millioner dollar i forbindelse med kjemikalie- og produktanlegg i Singapore, som selskapet har avtalt å selge til et joint venture mellom Glencore og PT Chandra Asri Pacific.

Kun en analytiker på Bloomberg har oppdatert anbefalingen sin – Biraj Borkhataria i RBC Capital, som gjentar kjøp med samme kursmål på 3.400 pund (London-børsen).

«Et annet sterkt kvartal for Shell, med juvelen i det integrerte gass-segmentet som rapporterer resultater langt over markedets forventninger. Hoveddriveren for dette var nok et sterkt resultat fra Shells integrerte gass-segment samt oljeprodukter, begge støttet av sterkere handel,» skrev Borkhataria.

Shell-aksjen er i 11:10 tiden ned 0,52 prosent til 2.885 på London-børsen.

I «Integrated Gas» segmentet var tidligere guiding for produksjonen: 920-980 tusen oljeekvivalenter pr. dag, nå justert til 940-980, mot 992 i 1. kvartal. LNG-volumguiding var tidligere 6,8-7,4 millioner tonn, nå 6,8-7,2.