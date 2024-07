Statkraft inngår kraftavtale

Statkraft skal levere strøm de neste tre årene til Alcoas aluminiumsverk på Lista i Farsund kommune fra 2025.

Det fremgår av en melding fredag.

Statkraft skal levere 2600 GWh strøm i denne perioden.

– Denne kraftavtalen er et svært viktig grunnlag for fortsatt produksjon av primæraluminium ved verket vårt på Lista, sier Norgessjef Grethe Hindersland i Alcoa.

Prisutfordringer

Alcoa Lista måtte i 2022 stenge ned en tredjedel av sin primæraluminiumkapasitet som følge av høye strømpriser. Selv om markedet har forbedret seg betydelig i 2024, er prisene fortsatt over det normale nivået.

– Vi er svært tilfredse med å signere nok en kraftavtale med Alcoa i år, denne gangen for smelteverket på Lista. Med kraft på konkurransedyktige vilkår bidrar vi til å sikre forutsigbarhet for en stor og viktig industribedrift, sier konserndirektør for marked i Statkraft, Hallvard Granheim.



Avtalen er den andre kraftavtalen Statkraft og Alcoa inngår i år, etter at selskapene også inngikk en treårig avtale for aluminiumsverket i Mosjøen i februar.

Ifølge Statkraft har en skattendring fra nyttår gjort det mulig å inngå kortvarige kontrakter med industrien, hvor grunnrenteskatten er basert på prisen i kontraktene og ikke markedsprisen.