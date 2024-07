BlueNord, som frem til i fjor het Noreco, har hatt flere skjær i sjøen når det gjelder gigantsatsingen Tyra på dansk sokkel.

Produksjonen på Tyra var i gang i mars i år, men måtte stanses på grunn av problemer med en kompressor. Nå melder selskapet om tekniske problemer med en transformator.

«Operatøren, TotalEnergies, bekrefter at umiddelbare tiltak har blitt iverksatt for å utbedre virkningen og starte reparasjoner», skriver selskapet i en børsmelding.

Planen er at produksjonen skal gjenopptas i løpet av sommeren.

Som følge av problemene utsetter oljeselskapet også såkalt «platåproduksjon» til fjerde kvartal 2024. Tidligere var det ventet full produksjon i andre kvartal.

Forrige uke spekulerte Pareto-analytiker Tom Erik Kristiansen om at det kan gå mot oppkjøp av oljeselskapet.

– Utbyggingen, som i praksis nå er ferdig, har vært komplisert og inneholdt mange risikofaktorer. Nå vil snart alt dette være bak oss og det er lettere for potensielt nye eiere å kjøpe selskapet. Sånn sett er selskapet fint rigget for et salg nå, sa Kristiansen.