BP faller: nedskrivinger og svakere marginer

Oljegigant BP har tirsdag gitt en oppdatering om hvordan det gikk i andre kvartal. Aksjen åpnet ned rundt 3 prosent, og kl. 09:40 er aksjen ned 2,6 prosent til 462,35 pund, på en ellers grønn London-børs.

Brent-oljen fikk en gjennomsnittspris på 84,97 dollar pr. fat i andre kvartal 2024, sammenlignet med 83,16 dollar i første kvartal.

BP nedskriver eiendom og forpliktelser i området 1,0-2,0 milliarder dollar, hvor en del kan tilskrives Gelsenkirchen-raffineriet i Tyskland.



Gassprisen fra Henry Hub (USA) havnet på 1,89 dollar pr. mmBtu, mot 2,25 i første kvartal. Raffineringsmarginen havnet på 20,6 dollar pr. fat, samme som første kvartal.

I gass- og lavkarbonenergi-segmentet skriver BP at resultatet for gassmarkedsføring og handel forventes å være gjennomsnittlig etter et sterkt resultat i første kvartal.

I oljeproduksjon- og drift-segmentet forventes det at olje-trading vil være svakt.

I raffineringsmargin-delen vil «produkter» ha en betydelig lavere raffineringsmargin, med en nedgang på rundt 0,5-0,7 milliarder dollar relatert til svakere marginer for mellomdestillater samt dårligere margin på amerikanske olje-differentials.

Fire analytikere på Bloomberg har gitt en oppdatering etter veiledningen, med ingen store reaksjoner. Totalt er det 17 kjøps-, fem hold- og en salgsanbefaling, med et gjennomsnittlig kursmål på 602,5 pund (30,4 prosent oppside).