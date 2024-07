Citi: Det er høy risiko i Nel

Citi-analytikerne er ute med en oppdatering på Nel i forkant av selskapets kvartalspresentasjon. Til tross for at aksjen har falt siden tidlig i juni, har den steget betydelig siden slutten av april, hovedsakelig på grunn av avtalen med Hy Stor om et prosjekt på over 1 GW i USA, samt lisensavtalen med Reliance.

Citi mener begge prosjektene er usikre med hensyn til timing og omfang.

Analysefakta Aksje: Nel

Meglerhus: Citi

Anbefaling: Nøytral (Nøytral)

Kursmål: 6,0 (4,6)

Analytikerne nedjusterer sine inntektsprognoser på grunn av utskillelsen av Fueling-virksomheten, samtidig som prognosene for Elektrolyse-virksomheten heves på grunn av potensialet det respresenterer i USA. Det resulterer i at Citi hever kursmålet på Nel til 6,00 kroner og beholder sin holdanbefaling, samtidig som analytikerne advarer mot høy risiko.

Analytikerne ser positivt på avtalen med Hy Stor, som kan være en viktig milepæl for Nel. De anslår at den kan være verdt rundt tre milliarder kroner i inntekter, fordelt jevnt over perioden 2025-2027, gitt at prosjektet sikrer videre finansiering fra det amerikanske energidepartementet.

Nel verdsettes til fire ganger forventet selskapsverdi/salg i 2025, noe som er en premie sammenlignet med tilsvarende selskaper.

Tirsdag omsettes aksjen for 6,03 kroner, opp 0,3 prosent.

Oppsummeringen er laget av AI-verktøyet ChatGPT, og justert av Finansavisens journalister.