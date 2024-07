Løftet uran-aksjer etter ny skatt

Uran-aksjer fikk et kraftig byks i går etter at verdens største uranprodusent, Kazakhstan, meldte om endringer i skatter knyttet til mineralutvinning.

Kazatomprom er 75 prosent statlig eid av Kazakhstan, mens de resterende 25 prosentene handles på børsene i Kazakhstan og London. Selskapet er nummer to målt i markedsverdi i uransektoren, bak Cameco.

Fra 2023 har skatten vært flat på 6 prosent, men den skal økes til 9 prosent i 2025. I 2026 skal en variabel skatt innføres, basert på volumer og priser. Den høyeste volumsatsen gjelder volumer over 4.000 tonn uran med 18 prosent + 2,5 prosent for priser på over 110 dollar pr. pund.

Analytiker Alexander Pearce i BMO skrev at den nye skatten kom som en overraskelse siden den ble økt i 2023. Han estimerer at kontantstrømmen til Kazatomprom vil bli påvirket med 5-12 prosent, og EBITDA med 8-12 prosent fra 2026 og utover.

«Mindre insentiv for Kazatomprom til å øke produksjonen, etter vår mening, med mindre straff for høyere uranpriser enn produksjon, noe som kan bidra til å støtte uranprisen.»

Nyheten bidro til å løfte NexGen Energy med 6,8 prosent, Denison Mines også med 6,8 prosent, og Cameco steg med 6,6 prosent.