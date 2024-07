Aker Solutions økte omsetningen med 45 prosent

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.30

Aker Solutions kan vise til betydelig vekst i omsetning og lønnsomhet i årets andre kvartal. De positive utsiktene gjør at selskapet oppjusterer forventningene for andre gang i år.

Det Kjell Inge Røkke-dominerte oljeserviceselskapet fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA), eksklusive spesielle poster, på 1,2 milliarder kroner. Det er opp fra 218 millioner kroner i andre kvartal i 2023.

Det tilsvarer en EBITDA-margin på 9,5 prosent, en vesentlig oppgang fra 2,5 prosent samme periode i fjor.

Aker Solutions (Mill. kr)* 2.kv/24 2.kv/23 Driftsinntekter 12.827 8.826 Driftsresultat 959 60 Resultat før skatt 668 93 Årsresultat 862 571 *Eks. spesielle poster.

Aker Solutions hadde inntekter på 12,8 milliarder kroner i andre kvartal, opp fra 8,8 milliarder i fjor. Dette tilsvarer en vekst på 45 prosent.

Selskapet satt igjen med et resultat før skatt på 668 millioner kroner, en vesentlig oppgang fra fjorårets resultat fra andre kvartal som var på 93 millioner kroner.

Ifølge estimater fra Bloomberg var det forventet et resultat på 642 millioner kroner.

– Dette kvartalet med høy aktivitet fremhever virkelig styrken i vår organisasjon ettersom vi stadig overgår våre økonomiske mål, samtidig som vi når viktige prosjektmilepæler og posisjonerer Aker Solutions for fremtiden, sier Kjetel Digre, konsernsjef i Aker Solutions.

Leverer på høye forventninger

Da Aker Solutions presenterte tall for første kvartal, kunne selskapet melde at de basert på en sterk ordrebok og høy anbudsaktivitet, forventet at omsetningen for 2024 skulle øke med 30 prosent. I 2023 var omsetningen på drøyt 36 milliarder kroner.

I løpet av andre kvartal har selskapet mottatt ordre til en verdi på 15,5 milliarder, og ordrereserven er nå på 71,4 milliarder kroner.

Etter nok et sterkt kvartal har forventningene økt ytterligere, og selskapet venter nå at omsetningen i 2024 vil være 40 prosent høyere enn i 2023.

– En solid ordrebok og høy anbudsaktivitet peker på positive utsikter for Aker Solutions, gjentar Digre.