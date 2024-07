Kursfest på kvartalstall

Fredag kom oljeserviceselskapet med kvartalstall, og det kunne vise til sterk vekst i både omsetning, marginer og lønnsomhet.

Aksjen skjøt til værs på Oslo Børs, og endte opp hele 15,4 prosent. Dette er en av de største kursoppgangene selskapet noen gang har hatt på Oslo Børs.

SEB-analytiker Kim André Uggedal har dekning av aksjen med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 57 kroner. Han peker på at en sterk kvartalsrapport og økt guiding har sendt kursen til værs, men tror likevel at aksjen har mer å gå på.

Over forventning

Aker Solutions økte omsetningen med 45 prosent og rapporterte om driftsinntekter på 12,8 milliarder kroner i andre kvartal, opp fra 8,8 milliarder kroner i samme periode i fjor. Resultatet før skatt endte på 668 millioner kroner.

Selskapet fikk en EBITDA-margin på på 8,3 prosent (ekskludert OneSubsea), vel over meglerhusets estimater på 6,4 prosent.

– Det var et veldig sterkt kvartal, med bedre marginer enn forventet, bedre kontantstrøm og høyere ordreinntak. En underliggende margin på 9,4 prosent i fornybar energi og feltutvikling (RFD, red.anm.) er historisk høyt og forklares av at ett større prosjekt, Yggdrasil, har kommet så langt at de nå tar margin på prosjektet, sier Uggedal.

Aker Solutions (Mill. kr)* 2. kv./24 2. kv./23 Driftsinntekter 12.827 8.826 Driftsresultat 959 60 Resultat før skatt 668 93 Resultat etter skatt 862 571 *Eks. spesielle poster.

Konservative estimater

Etter et sterkt første kvartal meldte Aker Solutions at årets omsetning var ventet å ville øke med 30 prosent fra året før, da selskapet omsatte for drøye 36 milliarder kroner.

Etter fredagens kvartalsrapport har selskapet økt guidingen ytterligere. Nå forventes det at årets omsetning vil være 40 prosent høyere enn i fjor.

Analytikeren mener oppjusteringen er fullt berettiget.

– Gitt at de har ordreboken full for andre halvår, som dekker nesten hele inntektsguidingen, så er dette realistisk, og kanskje strengt tatt på den konservative siden. Vi registrerer at skattepakkeprosjektene går veldig bra og ser høyt aktivitetsnivå også for 2025, sier Uggedal.