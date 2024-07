Fredag 5. juli ble det gjennomført et stort blokkssalg i Beerenberg.

Tidligere eiere Segulah og AlpInvest engasjerte Pareto og SpareBank 1 Markets for å gjennomføre salget, og totalt solgte de 6.072.683 aksjer i Beerenberg, tilsvarende 24,7 prosent av selskapet.

Aksjeprisen den fredagen åpnet rundt 26,60, mens blokksalget ble gjennomført på 27 kroner per aksje. Aksjen steg i løpet av få timer til 30-tallet, og åpnet på mandagen rundt 29,20 kroner.

Tidligere styremedlem Sebastian Ehrnrooth fra Segulah trakk seg fra styret. Ifølge børsmeldingen hadde selgerne fortsatt sterk tro på selskapet og markedet, men Segulah hadde «nådd modenhet». Segulah hadde en lockup-periode på 9 måneder etter børsnoteringen i oktober, som endte 4. juli.

Fransk selskap

I dag kom børsmeldingen som viste at Altrad Investment Authority hadde kjøpt hele blokken, og sitter med 24,7 prosent av aksjene – en investering på 163,96 millioner kroner. Aksjen fyker i dag ytterligere 6,5 prosent på meldingen, til 32,7 kroner. Dermed har de nye eierne allerede en papirgevinst på over 20 prosent, nord for 34,5 millioner kroner.

Ifølge årsrapporten til Altrad er de en verdensledende internasjonal leverandør av industritjenester til en bred rekke av industrielle sektorer, med hovedkontor i Montpellier, Frankrike.

Altrad-gruppen har en «progressiv oppkjøpsstrategi», med 14 oppkjøp siden 2020 som har generert rundt 2,8 milliarder euro i nye inntekter.

I 2016 kjøpte Altrad Prezioso Linjebygg Group, et Molde-basert selskap som opererer hovedsakelig innen olje- og gassvirksomheten. Blant annet driver Linjebygg med design og ingeniørtjenester, inspeksjon, vedlikehold og modifikasjoner. Beerenberg driver med mye av dette, som vedlikehold, modifikasjoner og livstidsforlengelse, isolasjon, stillas og overflate. Statoil har tidligere delt ut kontrakter til Beerenberg og Prezioso Linjebygg på samme melding.