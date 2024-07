I juni skrev Finansavisen om Heimdall Power som sammen med Pareto foreslo en emisjon på 150 millioner kroner der selskapet som i 2021 ble priset til 500 millioner kroner nå bare blir priset til 200 millioner.

Prisreduksjonen var ment å gjennomføres til fordel for tre nye investorer, et polsk PE-fond, NRP Zero og Steinsvik-familien fra Romsdal. Disse nye aksjonærene skulle få en annen type aksjer, preferanseaksjer med bedre prioritet, samt med en minimumsavkastning før ordinære eiere får sin andel av avkastningen.

TIDLIGERE EIER: Øystein Stray Spetalen er på vei ut av Heimdall Power. Foto: Iván Kverme

Nå har Heimdall Power hentet inn 260 millioner kroner i en emisjonsrunde, 110 millioner mer enn selskapet hadde planlagt.



I emisjonen har det internasjonale energiselskapet Orlen, NRP Zero og Steinsvik-familien gått inn i selskapet. Dagens storaksjonærer, som Sarsia Seed, Investinor, Hafslund og andre får delta med mindre beløp, tilsvarende 95 millioner kroner.

Skal øke kapasiteten

Selskapet hevder teknologien kan øke kapasiteten i strømnett med opptil 40 prosent.

– Vi har nådd mange viktige milepæler i Heimdall Power det siste året, men dette er den største hittil, og timingen er perfekt. Den amerikanske regjeringen kunngjorde nylig et mål om å oppgradere 100.000 miles med strømnett i løpet av de neste fem årene, og med denne finansieringsrunden i ryggen, vil vi gjøre vår del for å oppfylle den visjonen, sier adm. direktør Jørgen Festervoll i pressemeldingen.

Øystein Stray Spetalens Saga Pure var største aksjonær i Heimdall Power, og gjorde i fjor to store nedskrivninger av aksjene i Heimdall Power, med til sammen 69,7 millioner kroner.



Som en del av refinansieringen foreslått av styret og Pareto skal Saga Pure selge sine aksjer i Heimdall Power til 7 kroner stykket, tilsvarende bokført verdi av aksjeposten.