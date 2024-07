Større tap enn ventet for Nel

Hydrogenselskapet Nel la frem tall for andre kvartal onsdag morgen, og det viste seg at konsensus var for optimistisk på deres vegne. På forhånd var det ventet et driftsresultat før av- og nedskrivinger (EBITDA) på minus 61 millioner kroner i kvartalet, men fasit havnet på minus 79 millioner kroner. Tapet er også noe større enn i samme kvartal året før, da resultatet endte på minus 69 millioner.

Citi-analytiker Vivek Midha skrev i en oppdatering onsdag morgen at Nel trenger en kraftig økning i ordreinntakene for å treffe konsensusestimatene for de kommende årene.

For første halvår i 2024 havnet omsetningen 27 millioner kroner lavere enn i samme periode året før, men EBITDA kom inn 85 millioner kroner høyere.



Gard Aarvik i Pareto Securities skrev i en oppdatering at børsnoteringen av Cavendish som en egen virksomhet, gjør at EBITDA forbedrer seg signifikant sammenlignet med fjoråret, men at det fortsatt kom inn under konsensus. Han venter å justere ned estimatene for EBITDA for 2024 som følge av rapporten.

Nel (Mill. kr) 2. kv./24 2. kv./23 Driftsinntekter 356,4 390,9 Driftsresultat −125,4 −112,2 Resultat før skatt −117,7 −228,3 Årsresultat −43,3 −342,3

Kontantbeholdningen raser

Kontantbeholdningen fikk seg et kraftig innhogg i andre kvartal etter spinoffen av Cavendish Hydrogen i juni. Cavendish fikk med seg 625 millioner kroner i kontanter i transaksjonen. På den positive siden er posten kontantstrøm fra ikke-videreført virksomhet på minus 133,9 millioner kroner, som utgjør hoveddelen av den negative kontantstrømmen fra driften på minus 157,5 millioner.

Legger man også til kontantstrøm fra investeringer, havner den totale endringen i kontantbeholdningen på drøye milliarden i kvartalet. Beholdningen ved utgangen av kvartalet var på 2,2 milliarder kroner, ned fra 4,1 milliarder ved samme tidspunkt i fjor.