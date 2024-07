I forkant av at Equinor legger frem resultatene sine for andre kvartal, har selskapet kommet med estimater som selskapet selv har innhentet fra 22 analytikere.

Olje- og gassgiganten forventes å rapportere et justert resultat før skatt på 6,96 milliarder dollar for andre kvartal, noe som tilsvarer omtrent 75 milliarder kroner med dagens valutakurs.

I fjorårets andre kvartal var justert resultat før skatt på 7,5 milliarder dollar.

Videre forventer analytikerne et justert resultat etter skatt for årets andre kvartal på 2,0 milliarder dollar. I samme periode i 2023 endte resultatet på 2,25 milliarder dollar.

Endret rapportering

I første kvartal endret Equinor måten de rapporterer resultatet på. Selskapet gikk fra å levere «adjusted earnings» til «adjusted operating income» og justerer ikke lenger for såkalt over- og underløft, i følge E24.

Analytikerne venter samtidig en samlet produksjon på 2,03 millioner fat oljeekvivalenter per dag i andre kvartal. Det vil i så fall være en oppgang fra 1,984 millioner fat per dag i fjorårets andre kvartal. Av dette vil norsk produksjon stå for 1,353 milliarder fat oljeekvivalenter, fordelt på 636.000 fat olje og en gassproduksjon på 717.000 fat.

Færrest kjøpsanbefalinger

Blant de 33 analytikerne som dekker Equinor-aksjen er det syv kjøpsanbefalinger, 14 har hold-anbefaling, og 12 med salgsanbefaling. Gjennomsnittlig kursmål er 311,47 kroner per aksje.



Selskapet kommer med tall for andre kvartal, 24. juli.