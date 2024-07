Rekord for Hexagon Purus

Saken oppdateres

I andre kvartal 2024 fikk Hexagon Purus inntekter på 528 millioner kroner, en økning på 60 prosent fra 330 millioner i andre kvartal 2023. Hvilket er rekord for selskapet.

Ifølge Bloomberg-konsensus var det ventet inntekter på 476 millioner kroner.

Driftsresultatet endte på minus 147 millioner kroner i andre kvartal, mot et driftsresultat på minus 120 millioner kroner i samme periode året før.

Samtidig leverte selskapet et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på minus 97 millioner kroner, med en EBITDA-margin på minus 18 prosent. Til sammenligning leverte selskapet en EBITDA på minus 89 millioner kroner, med en margin på minus 27 prosent for andre kvartal i 2023.

Analytikerne ventet en EBITDA på minus 105,9 millioner kroner, med en margin på minus 24 prosent.

Opprettholder guidingen

Selskapet venter fortsatt en omsetningsvekst på minst 50 prosent på årsbasis og en betydelig bedring i EBITDA-marginen i 2024. Selskapet skriver at fokuset resten av året handler om å øke kapasitetsutnyttelsen av den nye produksjonskapasiteten, kombinert med operasjonelle forbedringer og ytterligere reduksjon av kapitalutgifter.

Hexagon Purus oppgir videre at 2024 er et kritisk overgangsår med hensyn til lønnsomhet for å nå konsernets mål om EBITDA-breakeven i 2025. Det forklares at lønnsomhetsutviklingen har utviklet seg som forventet og at HMI-segmentet er EBITDA-positiv.

Hexagon Purus' ordrebok, bestående av faste kundekjøpsordre, var på 1 milliard kroner ved utgangen av andre kvartal 2024, der omtrent 86 prosent gjelder 2024, og de resterende 14 prosentene i 2025.

«Ved å kombinere omsetningen hittil i år ved utgangen av andre kvartal 2024, med ordreinngang for resten av 2024, gir det 90 prosent dekning av selskapets omsetningsmål for 2024», skriver selskapet.