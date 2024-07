Oljeprisene trekker noe nedover fredag morgen.

Brent-olje for september-levering står i 84,73 dollar pr. fat, ned 0,5 prosent (38 cent) siden midnatt, men omtrent identisk med nivået ved stengetid på Oslo Børs torsdag.

WTI-oljen faller 0,6 prosent til 82,33 dollar pr. fat.

Kina tynger

Bekymringer for potensielt svakere vekst hos den store oljeimportøren Kina bidrar til nedgangen.

– En mangel på konkrete tiltak fra det kinesiske kommunistpartiets tredje plenum tynger råvarer, sier ANZ-analytiker Daniel Hynes til Reuters.

Råvarestrateg Warren Patterson i ING drar overfor Bloomberg frem at oljemarkedet igjen er relativt stabilt.

– Økende bekymringer for kinesisk etterspørsel tynger markedet, etter en rekke tall tidligere denne uken som antyder en svakere etterspørsel, mens forsyningsproblemer i Canada og forventninger om strammere markedsbalanse dette kvartalet begrenser nedgangen, sier han.

Bensinsvikt

Tall fra amerikanske energimyndigheter (EIA) viste tidligere denne uken at råoljelagrene i USA falt med 4,9 millioner fat forrige uke. Partner John Kilduff hos Again Capital i New York peker overfor Reuters derimot på svak bensinetterspørsel.

– Virkeligheten på bakken er at vi har en avtakende økonomi som potensielt kan svekke etterspørselen etter råolje, sier han, og viser til et kraftig oppsving i antall førstegangssøkere på ledighetstrygd (jobless claims) i forrige uke.

Torsdagens tall fra USAs arbeidsdepartement viste 243.000 jobless claims i ukesperioden frem til og med 13. juli. Dette var markant opp fra 223.000 uken før og godt over konsensus som ifølge Trading Economics lå på 230.000.

– Pulssjekk

Reuters trekker også frem OPEC-kilder som hevder at et «mini OPEC+-ministermøte» planlagt til tidlig august trolig ikke vil anbefale endringer i produksjonspolitikken, som inkluderer en plan om å begynne utfasingen av kutt fra oktober.

En av de tre kildene hevder møtet vil fungere som en «pulssjekk» for helsen i oljemarkedet.