Vil bytte ut russisk gass med aserbajdsjansk

Aserbajdsjan skal ha blitt kontaktet av Ukraina og EU for å levere naturgass til Europa via Ukraina etter at en eksisterende kontrakt med Russland utløper ved årets slutt, sa president Ilham Aliyev. Det skriver Bloomberg.

Aliyev sier at det er samtaler mellom Ukraina og EU, samt med Russland, og at alle parter ser ut til å være interessert i å fortsette leveransene og presidenten tror det er mulig å forlenge avtalen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskiy sa tidligere denne måneden at de er i samtaler om å sende naturgass fra Aserbajdsjan til EU ettersom de ønsker å opprettholde sin rolle som transittland og bidra til å sikre energisikkerheten til vestlige naboer.

Han skal ha sagt i et intervju at en avtale om å erstatte russisk gass med aserbajdsjanske leveranser er «et av forslagene» som diskuteres.

Alvorlige problemer

Aliyev sier at land som Østerrike og Slovakia vil være i alvorlige problemer dersom russiske gassleveranser via Ukraina stopper opp. Han sier de vil måtte betale flere hundrevis av millioner mer for å kjøpe gass fra andre steder. Samtidig har landet som han er president for, blitt feilaktig anklaget for å re-eksportere russisk gass, ifølge ham selv.

I 2022 signerte Aserbajdsjan et memorandum med EU-kommisjonen for å doble sine gasseksporter til Europa til 20 milliarder kubikkmeter innen 2027.