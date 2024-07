Oljeprisen stiger – falt flere dollar etter stengetid

Brent-olje for levering i september er mandag morgen opp 0,3 prosent til 82,91 dollar pr. fat, men omsettes et lite stykke under nivåene rundt børsslutt fredag, 84,53 dollar. WTI-oljen stiger 0,2 prosent til 78,81 dollar fatet.

Siden fredag har Joe Biden trukket seg fra presidentvalget i USA, noe som betyr at Demokratene ikke har noen formell kandidat. Markedet spår at Kamala Harris er favoritt til å stille som kandidat (84 prosent sannsynlighet), mens markedet gir Trump 61 prosent sannsynlighet for å bli gjenvalgt som president. Data hentet fra PredictIT.

Rett etter stengetid på Oslo Børs fredag, falt brent-oljen nesten 3 dollar fat, men har i dag hentet inn litt av tapet. DNB Markets noterer seg at det ikke var noen klar trigger. Ifølge meglerhuset peker noen på utenriksministeren i USA som snakket om en mulig våpenhvile mellom Israel og Palestina, noe som reduserer risikopremien. Videre skriver DNB Markets om svake økonomiske nyheter fra Kina, som reduserer utsiktene for kinesisk oljeforbruk.

Bloomberg skriver at hvis Harris blir nominert og valgt, vil hun være tøffere mot oljeindustrien enn Biden. Blant annet har Harris i sin tid som Californias statsadvokat saksøkt Big Oil, og erklært at hun var imot fracking.

«Siden FOMC-møtet i juni har inflasjons- og arbeidsmarkedsdata signalisert at desinflasjon og arbeidsmarkedets rebalansering er på plass, noe vi forventer vil tillate Fed å begynne sin rentekuttsyklus i september,» sa ANZ-analytikere, sitert av Reuters. Markedet er snart ferdig med å prise inn et fullt rentekutt i september.

Natt til mandag ble et oljeraffineri i Tuapse, eid av oljegiganten Rosneft, skadet av et ukrainsk droneangrep.