Det internasjonale energibyrået (IEA) har delt halvårsrapporten sin om strømmarkedet.

– I prognoseperioden 2024-2025 forventes globalt elektrisitetsforbruk å øke i raskeste tempo på mange år.

– Den forventede veksten på 4 prosent i 2024 er den høyeste siden 2007, med unntak av de kraftige oppgangene i 2010 etter den globale finanskrisen og i 2021 etter Covid-indusert etterspørselsfall.

Europa

Gjennomsnittsprisen i Europa for første halvår var rundt 70 dollar pr. MWh, som tilsvarer nivået fra første halvår 2021, men det er fortsatt 40 prosent over snittet for første halvår 2019. I USA var gjennomsnittsprisen 30 dollar pr. MWh.

I EU ventes det en vekst i etterspørselen på 1,7 prosent i 2024. Selv om prisene har gått ned fra tidligere høyder, er energiprisene i Europa fortsatt høye sammenlignet med før-Covid-nivåer, heter det.

– Flere soner i Norge opplevde Europas lengste negative prisperiode noensinne på 44 timer fra 19. til 21. september 2023, drevet av en overflod av vannkraftproduksjon i en periode da høy sol- og vindkraft i Kontinental-Europa begrenset eksportmulighetene.

AI & Datasenter

Datasentre, som kunstig intelligens har vekket oppmerksomhet rundt på grunn av det høye forbruket fra blant annet chatbots, er det ifølge IEA vanskelig å estimere hvor mye og hvor dyrt dette kan bli. McKinsey anslår at USA , som i dag utgjør rundt 40 prosent av markedet, vil bruke 35 gigawatt innen 2030, en kraftig oppjustering siden McKinseys forrige estimat på 17 GWh i 2022. Goldman Sachs estimerer 47 GWh i samme tidsperiode i USA.

Det blir anslått at datasentre kan utgjøre 4-10 prosent av nasjonalt forbruk i 2030. Strømnettet har ifølge IEA hatt utfordringer i mange regioner ettersom datasentre utvides samtidig som elektrifiseringen akselererer. Flere steder rundt om i verden har innført restriksjoner for å ta i bruk nye datasentre.