Et fat Brent-olje koster onsdag morgen 81,17 dollar, opp 0,2 prosent, mens WTI-oljen er opp 0,3 prosent til 77,15 dollar pr. fat. Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 81,50 dollar da Oslo Børs stengte i går.

Fra en bunn på 80,55 dollar tirsdag, har oljeprisen steget noe onsdag morgen. Oppgangen kommer etter at tall fra den amerikanske bransjeorganisasjonen American Petroleum Institute (API) viste at amerikanske råoljelagre falt for fjerde uke på rad. Dette er den lengste sammenhengende nedgangen siden september, ifølge Bloomberg.

API-tallene fra i går kveld viste at råoljelagrene i USA falt med 3,9 millioner fat i forrige uke. Denne vedvarende nedgangen har bidratt til prisøkningen.

Svakheten i oljeprisen den seneste tiden skyldes bekymringer om svakere etterspørsel i Kina, verdens største råoljeimportør, samt algoritmiske tradere som forsterker nedgangen.

Likevel er futures fortsatt høyere hittil i år. OPEC+ fortsetter med produksjonskutt, og en rapport fra Bloomberg viser at russisk eksport har falt til det laveste nivået siden desember.

I tillegg truer en rekke skogbranner i Canadas oljeregion med å redusere nesten 10 prosent av områdets oljeproduksjon, noe som ytterligere påvirker markedet.