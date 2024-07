Archer har sikret en kontrakt med Equinor i Brasil verdt 40 millioner dollar, melder brønntjenesteselskapet onsdag.

Det tilsvarer rundt 440 millioner kroner.

Kontrakten har en varighet på to år, med oppstart i november i år – i direkte fortsettelse fra partenes nåværende kontrakt. Den inneholder også en opsjon for forlengelse med to år.

Kontrakten gjelder boretjenester og vedlikeholdsarbeider på Equinor-plattformene «Peregrino A» og «Peregrino B» i Brasil.

Archer har bistått de to plattformene i mer enn 15 år.

– Denne kontrakten er en viktig del av Archers strategi om å utvide og styrke driften i nøkkelregioner og gir oss visibilitet til å fortsette vår internasjonale vekst, sier Alexander Olsson, direktør for plattformdrift i Archer.

Forlenget i Nordsjøen

I slutten av juni ble Archer og Equinor enige om en toårig forlengelse av en rammeavtale for brønntjenester i Nordsjøen, verdt 640 millioner kroner.

Tidligere onsdag har Equinor fremlagt rapport for andre kvartal, med en inntjening som overgikk analytikernes forventninger.

Mandag ble det kjent at Equinor deler ut kontrakter til 6,7 milliarder kroner i Brasil.

Archers største eier er nylig Oslo Børs-noterte Paratus Energy med 24,2 prosent. John Fredriksens Hemen Holding eier 20,5 prosent.