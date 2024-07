Krakk i hatet oljeaksje

Det brasilianske oljeselskapet Seacrest Petroleo skal legge frem tall for andre kvartal fredag 30.august. Onsdag ettermiddag la selskapet frem tall for produksjons- og salgsmengder for perioden.

Selskapet hadde en nettoproduksjon av olje- og naturgass på 7.959 fat oljeekvivalent pr. dag i snitt i andre kvartal 2024. Dette er ned 5 prosent fra første kvartal i år, og 10 prosent lavere enn samme periode året før.

I andre kvartal var produsert oljevolum 655.000 fat, mens solgt volum utgjorde 632.000 fat. Seacrest Petroleo hadde en gjennomsnittlig netto realisert oljepris på 75,2 dollar pr. fat i kvartalet.

Bryter lånebetingelse

Basert på tilgjengelig finansiell informasjon har selskapet brutt med gjeldsgradbetingelsen i låneavtaler ved utgangen av andre kvartal 2024.

For å styrke likviditetsposisjonen har selskapet hyret ABG Sundal Collier som finansiell rådgiver i forbindelse med en foreslått fremtidig emisjon betinget av markedsforhold.

Provenyet fra den foreslåtte emisjonen er ment å finansiere selskapets kortsiktige arbeidskapitalbehov. Selskapet vurderer et etterfølgende tilbud av Brazilian Depositary Receipts (BDR) og en sekundærnotering i Brasil før årsslutt for å adressere langsiktige kapitalplaner, ifølge børsmeldingen.

Torsdag klokken 14.50 var Seacrest-aksjen ned 44,4 prosent til 1,5 kroner på Oslo Børs.

Kriseselskap

Da Seacrest Petroleo ble notert på Oslo Børs, fikk selskapet hard medfart både blant investorer og mediene. Prisingen ble smadret og Scott Aitken fikk merkelappen «Seacrest-sjef med CV fra helvete» av Finansavisen.

«Vi brukte ikke veldig lang tid på å putte akkurat denne i bøtta», sa aksjesjef og forvalter Leif Eriksrød i Alfred Berg.

Meglerhusene som var tilretteleggere var likevel optimistiske, og flere hadde lenge kursmål på over 20 kroner. I dag er det kun ABG Sundal Collier-analytiker John Olausen som har dekning med kursmål på 5 kroner datert 26. juni.

Både Tom Erik Kristiansen i Pareto Securities og Teodor Sveen Nilsen opererer begge med «not rated»-anbefaling, ifølge Bloomberg.