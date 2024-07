Bekymringer fra DNB Markets sender aksje ned

DNB Markets har fredag delt bekymringer knyttet om jackup-riggselskaper knyttet til Saudi Aramco.

I rapporten hevder meglerhuset at det ble delt nyhetsrapporter som kan resultere i nye suspenderinger av fire–fem riggkontrakter fra Saudi Aramco.

DNB Markets melder om bekymringer knyttet til dette.

«Vi ser dette som en økning i bekymringene til ulike bransjedeltagere om en andre runde med Aramco-suspensjoner.»

«Selv om det sannsynligvis er i mindre grad enn i den første runden med suspensjoner, tror vi at ytterligere suspensjoner kan skape usikkerhet blant investorer for jackup-navn under vår dekning», skriver meglerhuset.

Dermed advarer de om aksjekurs-volatilitet. Meglerhuset har kjøpsanbefaling på både Borr Drilling og Shelf Drilling, og synes dette kan være en kjøpsmulighet for langsiktige investorer.

Shelf-aksjen falt kraftig på nyheten fredag. Aksjen åpnet rundt 23,24 kroner, men falt i 11-tiden og omsettes for rundt 21,96 kroner kl. 11:36.

En av de mest shortede aksjene på Oslo Børs, Borr Drilling, hadde et mindre fall; den åpnet på 73,90 kroner og omsettes nå til 72,60 kroner.

Tidligere i år suspenderte Saudi Aramco 22 jackup-rigger (18 premium og fire standard), som resulterte i høy volatilitet i jackup-dagsratene. Det førte til at noen gikk aggressivt ut for å finne ny kontrakter, mens enkelte var mer disiplinerte, som Borr, skriver meglerhuset.

Omtrent halvparten av de 18 premium-riggene anslår DNB Markets har funnet ny utplassering siden første runde. Potensialet for at ytterlige fire–fem rigger vil bli berørt, ser meglerhuset som en risiko for at perioden med dagratevolatilitet og usikkerhet kan bli forlenget.