Kina planlegger oppstart av et thorium-anlegg i Gobiørkenen. Byggingen er forventet å starte neste år, og vil stå ferdig og operativt i 2029, skriver South China Morning Post.

Thorium er et radioaktivt grunnstoff som kan kompensere for mangel av uran – det vanligste drivstoffet i kjernekraftverk. Ifølge avisen skal det smeltes thorium-salt, og dette skal visst nok være ikke-radioaktivt. Forskere mener Kina har nok thorium-reserver til å dekke energibehovet sitt i 20.000 år.

Dette prosjektet vil «drive utviklingen av et bredt spekter av teknologier innen materialer og høyteknologisk utstyrsfremstilling,» sa rapporten utarbeidet av Shanghai Nuclear Engineering Research and Design Institute.

Det vil hjelpe Kina med å oppnå «energiuavhengighet», skrev de.

Kina vil starte kommersiell produksjon av thorium-baserte reaktorer i 2030. Det er også blitt avduket et design for et gigantisk containerskip drevet av slike smeltede saltreaktorer.

Ikke først i verden

Det ble bygget en thorium-salt-reaktor på 1960-tallet, av Oak Ridge National Laboratory i USA. Prosjektet opplevde flere tekniske begrensninger, som resulterte i at halvparten av driftstiden ble brukt på vedlikehold.

Dermed stengte reaktoren permanent i 1969.

Bill Gates, som er grunnleggeren bak Terrapower, har prøvd å gjenopplive prosjektet sammen med Oak Ridge.

Malaysia og Indonesia er rike på thorium, og har også startet å forske på kjernefysiske prosjekter.