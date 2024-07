Baker Hughes senker forventningene til amerikansk skiferaktivitet og sier at en forventet oppgang i boreaktiviteten ikke lenger er sannsynlig i år. Det skriver Bloomberg.

Verdens nest største oljeserviceleverandør målt etter markedsverdi spår nå at utgiftene til leting i 2024 i Nord-Amerika vil falle med mellom 4 og 6 prosent sammenlignet med i fjor, sa administrerende direktør Lorenzo Simonelli fredag under kvartalspresentasjonen.

Baker Hughes er den siste av de tre store som leverer tjenester til oljefeltene som har lagt frem resultater for andre kvartal. I likhet med rivalene Schlumberger og Halliburton Co. venter de i vekst for internasjonal og offshore oljeaktivitet, mens amerikansk skiferarbeid avtar midt i konsolidering, forsiktig pengebruk og lavere naturgasspriser.

Aksjen stiger med over 6 prosent fredag etter at selskapet rapporterte bedre enn forventet fortjeneste og hevet midtpunktet av guidingen for hele 2024 med 5 prosent.