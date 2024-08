BW Energy: Nettoproduksjon på 2,14 millioner fat olje

BW Energy produserte 2,14 millioner fat olje i årets andre kvartal. Tallene inkluderer produksjonen fra Tortue-, Hibiscus- og Hibiscus South-feltene i Dussafu-lisensen som oljeselskapet eier 73,5 prosent av. Her ble det produsert 1,41 millioner fat netto. I Golfinho-feltet, som BW Energy eier 100 prosent av, ble det produsert 732.000 fat netto. Det fremgår av en børsmelding mandag morgen.

For knappe to uker siden annonserte oljeselskapet at de kjøper 16,8 millioner aksjer i det canadiske oljeselskapet ReconAfrica.

BW Energy legger frem tall for andre kvartal torsdag 29. august. I årets første kvartal fikk oljeselskapet et resultat før skatt på 61,1 millioner dollar. Det var lavere enn ventet av analytikere.

BW Energy hadde pr. 30. juni en kontantbeholdning på 244 millioner dollar, opp fra 150 millioner dollar forrige kvartal. Selskapet forventer å bokføre et netto tap på 1,5 millioner dollar i andre kvartal. Tapet knyttes til oljeselskapets hedging-program, hvorav 0,8 millioner dollar er urealisert.