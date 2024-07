BW Energy har inngått en avtale med canadiske Reconnaissance Energy Africa (ReconAfrica) om å kjøpe omtrent 16,8 millioner ordinære aksjer og 16,8 millioner derivater (warrants) for totalt 16 millioner dollar, eller 173 millioner kroner i en emisjon.

Det fremgår av en børsmelding onsdag.

Ved å delta i emisjonen vil BW Energy også motta 20 prosents andel i onshore-lisensen PEL 73. ReconAfrica vil finansiere 6,4 millioner dollar av BW Energys andel i det første planlagte arbeidsprogrammet. I tillegg har BW Energy forpliktet seg til å foreta bestemte utbetalinger til ReconAfrica, avhengig av oppnåelsen av spesifikke milepæler i feltutviklingen.

Onshore-prosjektet ligger nordøst i Namibia, og omfatter et område på omtrent 25.341 kvadratkilometer. To letebrønner er planlagt boret i Damara Fold Belt-bassenget i andre halvdel av 2024. Brønnene har et ressurspotensial på 489 millioner fat olje, melder selskapet.

Etter de to første letebrønnene planlegges det en 3D-seismikkundersøkelse av Kavango Rift-bassenget i andre halvdel av 2025, som kan resultere i ytterligere to letebrønner.