Subsea 7 med ny kontrakt

Subsea 7 melder om tildeling av en betydelig kontrakt med bp for Murlach-utviklingen, 240 kilometer øst for Aberdeen. Kontrakter estimeres til 50-150 millioner dollar.

– Viktig milepæl

«Dette er bp's tredje fullt integrerte EPCI-prosjekt med Subsea Integration Alliance, noe som markerer en viktig milepæl når vi utvider vår støtte til det britiske Nordsjømarkedet,» skriver adm. direktør for Subsea Integration Alliance, Olivier Blaringhem

Arbeidets omfang dekker ingeniørarbeid, anskaffelse, konstruksjon og installasjon av undersjøiske rørledninger (SURF) og produksjonssystemer (SPS). Subsea 7 vil installere åtte kilometer med stiv rørledning og to fleksible hoppere, sammen med tilhørende undersjøisk infrastruktur

Hani El Kurd, Senior Vice President for Subsea7 UK & Global Inspection, Repair and Maintenance, sa: «Vi er glade for å bli tildelt denne kontrakten av bp, da det anerkjenner Subsea Integration Alliance's globale rykte for sømløs levering av komplette undersjøiske systemer. Subsea7 har et langt forhold til bp, og vi ser frem til å støtte deres Murlach-utvikling.»

Aksjen har handlet i grønt den første timen, og er klokken 09:57 opp 0,8 prosent til 211,00 kroner.



Dette blir selskapets første utplassering av OneSubsea's standard, konfigurerbare, vertikale monobore tre-systemer i den britiske delen av Nordsjøen, heter det. Fartøyets formål er å redusere antall boreplattformdager.