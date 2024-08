BP endte med et juster resultat etter skatt på 2,76 milliarder dollar mot konsensusestimat på 2,69 milliarder dollar i andre kvartal 2024. Utbytte økes med 10 prosent til 8 cent per aksje fra tidligere 7,27 cent. Oljeselskapet opprettholder deres tilbakekjøpsprogram og skal kjøpe tilbake aksjer for 1,75 milliarder dollar de neste tre månedene.

Kate Thomson, finansdirektør i BP, sa tirsdag at selskapets beslutning om å øke aksjonærutbyttet «reflekterer tilliten vi har til vår prestasjon og utsiktene for å generere cash».

Svakere raffinerimarginer

I en oppdatering tidligere i juli ble det klart at BP ville bli påvirket av svakere raffineringsmarginer og lavere resultater på olje-tradingen som kunne påvirke resultatet negativt med så mye som 700 millioner dollar. Justert etter skatt er nettokostnaden på 1,5 milliarder dollar relatert til nedskriving av eiendeler og kontrakter som gjelder den pågående gjennomgangen av Gelsenkirchen-raffineriet, samt virkningene av virkelig verdi-regnskapsføring etter skatt på 900 millioner dollar.

Tilbake til Deepwater Horizon-felt

Den britiske oljeprodusenten skal tilbake til den amerikanske delen av Mexicogulfen hvor de har godkjent Kaskida-prosjektet som etter planen skal starte i 2029.

Noen få år før oljeriggen Deepwater Horizon gikk opp i flammer fant de et enormt oljefunn på dypt vann hvor ingen hadde boret før. Det nye oljefeltet som fikk navnet Kaskida var et enormt felt, men på denne tiden manglet teknologien for å utvikle feltet. Oljen lå ikke bare på dypt hav men under et tykt lag med salt og det høye trykket og temperaturen ville føre til at oljen ville sprutet ut av havbunnen hvis det ble boret.

KATASTROFE: Røyk stiger fra oljeriggen Deepwater Horizon i Mexicogulfen april 2010. AP

Fire år etter funnet av Kaskida-feltet eksploderte oljeriggen, noe som resulterte i at 11 arbeidere ble drept. Katastrofen var et faktum og førte til det største oljesølet i amerikansk historie.

Aksjen åpner opp

I skrivende stund er aksjen opp litt rundt 2,5 prosent, mens den hittil i år er utviklingen omtrent flat, dette står i kontrast til Shell som er opp 8 prosent mens den amerikanske konkurrenten Exxon Mobil er opp over 16 prosent i år.

BP har havnet under press fra aktivistinvestorer Bluebell Capital som ønsker at selskapet skal satse hardere på olje og gass enn deres fornybar-satsing. Under den forrige toppsjefen Bernard Looney som gikk av i september hadde BP satt seg mål om å redusere utslippene med 35 til 40 prosent innen slutten av dette tiåret.