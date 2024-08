Shelf Drilling selger rigg for 660 millioner kroner

Shelf Drilling melder at Baltic jack-up-riggen deres har fullført kontrakten sin i Vest-Afrika, og at riggen skal selges til Sørøst-Asia.

Prislappen er på 60 millioner dollar, tilsvarende 660 millioner kroner. Kjøperen skal bruke riggen til et flerårig program innen plugging og forlating (P&A). Shelf Drilling har forpliktet seg til å levere riggforvaltning og driftsstøtte til kjøperen for det kommende P&A-prosjektet.

Salget forventes å fullføres i slutten av august 2024.

Shelf Drilling var under hardt vær forrige uke etter at DNB meldte at Saudi Aramco sannsynligvis vil suspendere fire-fem rigger.

Aksjekursen hopper rundt en krone fra 14:32 til 14:43 til 22,40 kroner, og omsettes 3,7 prosent høyere enn gårsdagens sluttkurs.