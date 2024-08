Fredag handles ett fat nordsjøolje (brent spot) ned 3,33 prosent til 76,87 dollar, mens WTI-oljen faller 3,60 prosent til 73,56 dollar fatet.

Den siste uken har prisen på nordsjøoljen stupt 6,6 prosent, mens prisen på WTI-Crude har falt 4,7 prosent.

Resesjonsfrykten har for alvor inntatt verdensmarkedene etter at jobbtall fra USA viste en svakere vekst enn ventet i sysselsettingen og en arbeidsledighet som steg til 4,3 prosent i juli.

– Vi flyttet oss fra et marked drevet av etterspørsel til et marked drevet av geopolitisk frykt [frykt for eskalering av krigen i Midtøsten etter Israels likvidering av Hamas' politiske leder i Iran], så har vi snudd fokuset helt mot disse økonomiske dataene, uttaler Tim Snyder, sjeføkonom i Matador Economics, til Reuters.

Svak etterspørsel og økt Opec-produksjon

I tillegg til de svake amerikanske jobbtallene, henviser Snyder til tall fra verdens største oljeimportør, Kina, som er ventet å få en vekst i oljeetterspørsel på under 3 prosent - ned fra det tiårige gjennomsnittet på 4,6 prosent.

Tall fra energibyrået IEA viste også at den globale oljeetterspørselen for andre kvartal, klokket inn på sitt svakeste nivå siden sent 2022.

På samme tid økte oljekartallet Opec+ sin produksjon for juli måned. Organisasjonen for Oljeeksporterende land pumpet opp 26,7 millioner fat per dag (bpd) forrige måned, opp 100.000 bpd fra juni.