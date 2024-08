Det statlige saudiarabiske oljeselskapet Saudi Aramco la tirsdag frem sitt resultat for andre kvartal. Oljekjempen endte med et resultat etter skatt i andre kvartal på 29,1 milliarder dollar, en nedgang på 3 prosent fra 30,1 milliarder dollar samme periode i fjor.

Resultatet tilsvarer rundt 320 milliarder kroner med dagens kurs.

Det samlede resultatet for første halvdel av 2024 var på 56,3 milliarder dollar, ned fra 62 milliarder dollar i samme periode i fjor.

«Nedgangen gjenspeiler hovedsakelig effekten av lavere solgte råoljevolumer og svekkede raffineringsmarginer», skrev selskapet i en uttalelse lagt ut på den saudiarabiske børsen.

Øker utbyttet

Den frie kontantstrømmen i andre kvartal var på 19 milliarder dollar, en nedgang fra 23,2 milliarder dollar i samme kvartal i 2023. Til tross for dette øker Saudi Aramco utbyttet til 31,1 milliarder dollar – først og fremst til den saudiarabiske regjeringen.

MOTTAR MILLIARDER: Kronprins Mohammed bin Salman har milliarder av grunner til å smile. Foto: LUDOVIC MARIN

Av dette utgjør 20,3 milliarder dollar det såkalte «basisutbyttet», mens de resterende 10,8 milliarder dollar er resultatbasert. Selskapet forventer totalt utbytte på hele 124,2 milliarder dollar for 2024.

«Vi har nok en gang levert markedsledende resultater, med sterk inntjening og kontantstrøm i første halvdel av året» sa Aramco-sjef Amin Nasser.

«Ved å utnytte denne sterke inntjeningen, fortsatte vi å levere et basisutbytte som er bærekraftig og progressivt, samt et resultatbasert utbytte som deler oppsiden med våre aksjonærer», fortsetter han.

Varige produksjonskutt

Saudi-Arabia, verdens største eksportør av råolje, produserte 8,99 millioner fat oljeekvivalenter per dag i andre kvartal, ifølge en OPEC-rapport fra juli. Dette ligger betydelig under landets totale kapasitet på 12 millioner fat oljeekvivalenter per dag.

I begynnelsen av juni ble OPEC+ enige om å forlenge sine felles kutt i oljeproduksjonen til 2025 for å støtte opp under prisene i en periode med svak etterspørselsvekst. Disse produksjonskuttene har vært i kraft i nesten to år.