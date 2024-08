Ser Seadrill-nedside

– Andre kvartal var bra, men det skyldes i stor grad regnskapstekniske elementer. Reelt sett var ikke resultatene så mye bedre enn ventet, og guidingen var svak, sier analytiker Martin Huseby Karlsen i DNB Markets.

Mens mange oljeserviceaksjer henter seg bra inn igjen etter det kraftige børsfallet mandag, faller Seadrill et par prosent på Oslo Børs.

Skuffelse over svakere guiding er trolig noe av forklaringen til kursfallet.

Seadrill venter nå inntekter på 1,36 og 1,41 milliarder dollar i 2024, ifølge selskapets seneste kvartalsrapport. Justert EBITDA ventes til mellom 315 og 365 millioner, tilsvarende et midtpunkt på 340 millioner dollar.

I første kvartal opplyste Seadrill at det ventet inntekter på 1,47–1,52 millioner dollar i 2024 og en justert EBITDA på 400-450, men dette inkluderte tre oppjekkbare rigger som opererer i Qatar og som nå er solgt. Justert for dette ville midtpunktet i EBITDA-guidingen i første kvartal ha vært 395 millioner dollar.

Den nye EBITDA-guidingen ligger dermed 14 prosent under tidligere guiding.

I tillegg til riggsalget, gjenspeiler den nedjusterte guidingen noe forsinket oppstart for to rigger som skal på kontrakt med Petrobras, samt utsiktene for å få kontrakter på ledige rigger på kort sikt, opplyser Seadrill.

– Når vi tar hensyn til at resultatet ble bedre enn ventet i andre kvartal i den reviderte prognosen, ser vi en nedside på 40–70 prosent i konsensus' EBITDA-estimat for andre halvår, sier Huseby Karlsen, men legger til:

– Det blir en dipp i andre halvår, men det bør ikke ha så mye si at selskapet guider dårlig. 2024 blir et mellomår for Seadrill, så blir det bedre fra 2025.