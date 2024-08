Fjernvarme bør være normalen

Debattinnlegg: Irene Vik, styreleder i Norsk Fjernvarme og direktør i Tafjord Kraftvarme, og Oda T. Gipling, daglig leder i Norsk Fjernvarme

Det ligger enorme muligheter i konfliktfrie energisatsinger, som å ta i bruk fjernvarme til oppvarming. Om alle tettsteder og byer i Norge legger til rette for smartere oppvarming av bygningsmassen, har vi løst mye av kraftkrisen. Oppvarming med vannbåren varme gjennom fjernvarme kan generere 15 TWh eller mer. En manøver som kan skje raskt, fordi den er konfliktfri. Et grep som vil gi like mye, eller mer kraft enn landvindsatsingen.

Irene Vik. Foto: Tafjord Kraftvarme

Oda T. Gipling. Foto: Norsk Fjernvarme

Konfliktene i energisatsingen er en hemsko for verdiskaping og for energisatsing alene. Om ikke sentrale myndigheter kommer til enighet med befolkning, lokaldemokrati og naturhensyn, vil vi ikke komme i mål med det grønne skiftet. Konsekvensene er fatale i form av svekket verdiskaping. Vi må frigjøre kraft om vi skal legge til rette for mer vekst.

Fjernvarme leverer uansett vær og vind, helt uten inngripen i verdifulle arealer eller dyreliv. Norge må se til den konfliktfrie energien for å komme i mål med energisatsingen. Da trengs det også drahjelp fra kommunene for å løfte de smarteste løsningene. I landene rundt oss er fjernvarme ansett som normalen for oppvarming av bygg. Bare i Norge har vi hatt luksusen av å låse bygningsmassen til strømbruk alene.

Terje Aasland (Ap) er en energiminister som ser muligheten i smartere utnyttelse av lokal energi og overskuddsvarme. Likevel er det smarte kommuner som sitter på nøkkelen for å dra energisatsingen i riktig retning.

Det grønne skiftet er fullt oppnåelig innen 2030 så lenge det eksisterer politisk vilje til å satse på fjernvarme. Det er altså andre grep enn milliardsatsinger som kan sørge for at vi kommer i mål.

Et gratis grep kan være at etablering av industri, næring og boligområder som er villig til å investere i å avlaste kraftnettet med overskuddsenergi, får stille først i kraftkøen. Etableringer som kaster overskuddet av energi ut vinduet, stiller sist.

I tillegg burde lokaldemokratiet på generelt grunnlag styrkes i beslutninger om arealbruk og verdiskaping. Enten det gjelder etablering av kraft, hyttebygging eller etablering av industri og næring. En større frihet til å forvalte egne arealer, opp mot et ansvar for å legge til rette for tilstrekkelig energi, vil i større grad sikre Norge vekst. Styrking av lokaldemokrati og styrking av et lokalt ansvar for tilrettelegging av tilstrekkelig energi, burde gå hånd i hånd.

