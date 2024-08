Tor Olav Trøim-dominerte Borr Drilling kunngjorde fredag kveld prisingen av et tilleggstilbud av sikrede obligasjoner i det heleide datterselskapet Borr IHC på 1,621 milliarder kroner (150 millioner dollar) med en rente på 10 prosent.

Midlene fra tilbudet skal brukes til å finansiere kjøp og aktivering av den nye riggen «Vali».

Samtidig rapporterte selskapet estimerte resultater for andre kvartal 2024. Selskapets inntekter forventes å ende på 272 millioner dollar i andre kvartal, opp 16 prosent fra første kvartal. Driftsinntektene økte til 104 millioner dollar, en økning på 19 millioner dollar fra første kvartal, mens EBITDA forventes nå å nå 136 millioner dollar.

Nye kontrakter

Forbedringene i driftsinntektene skyldes økte dagsrater for riggene, samt termineringen av en kontrakt for riggen «Arabia».

I slutten av juli meldte Borr at riggene «Arabia I», «Gunnlod» og «Norve» fikk forpliktelser for 1.779 dager og 332 millioner dollar i kontraktsinntekter, inkludert kompensasjon for mobilisering og demobilisering.

«Arabia I», som fikk kontrakten suspendert tidligere i år i Saudi-Arabia, har sikret seg en langsiktig kontrakt i Brasil. Kontrakten er på fire år pluss en fire år upriset opsjon. Kontrakten er forventet å starte i første kvartal 2025.