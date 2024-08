Vannkraft er fremdeles løsningen for Norge

Debattinnlegg: Marius Arion Nilsen, stortingsrepresentant for FrP

Hvorfor snakkes det ikke mer om vannkraft, den ubestridt beste kraftproduksjonsmetoden for Norge siden det grønne skiftet startet for over 100 år siden?

Istedenfor er det vind på land, havvind, hydrogen og andre energitemaer som dominerer, i kombinasjon med kravene om statsstøtte og virkemidler.

De siste par årene har det ikke manglet på advarsler om at kraftlandet Norge kan gå fra et kraftoverskudd til et underskudd i løpet av få år. Årsaken er en betydelig økning i kraftforbruk, blant annet som følge av omstilling til nye næringer, og politiske prioriteringer med elektrifisering. I dag er kraftforbruket i Norge på rundt 140 terrawattimer (TWh), mens produksjonen ligger rundt 155 TWh. Det gir oss et kraftoverskudd på omtrent 15 TWh, som i sin helhet er blitt eksportert de siste årene.

Marius Arion Nilsen. Foto: NTB

Miljødirektoratet mener det behøves hele 34 TWh mer innen 2030 for å nå de politisk vedtatte klimamålene, besluttet av de andre partiene. Altså en 22 prosents økning i kraftproduksjon bare for å kutte klimautslippene. Økt forbruk kommer i tillegg. Men denne regjeringen har i løpet av tre år gitt konsesjon til kun 0,3 TWh med ny kraftproduksjon!

Målene er i stor grad urealistiske, og Norge ligger ikke an til å nå de ambisiøse – alternativt utopiske – klimamålene, med de kostnadene dette kan medføre.

Mer kraftproduksjon er dog nødvendig, for kraftforbruket øker, bruksområdene for elektrisitet øker og industrien må tilrettelegges for økt produksjon. Det er i tiden å peke på utbygging av vindkraft, havvind og solkraft som løsningen. Gjerne i massive mengder, for det mangler ikke på planer for bruk av kraft.

På lang sikt mener Fremskrittspartiet at det er åpenbart at kjernekraft bør anses som en løsning for Norge

En betydelig utbygging av både vind og sol som monner vil være nærmest umulig å få til innen 2030. Vindkraft på land er heftet med store lokale konflikter, og vindkraft til havs er både meget kostbart og urealistisk før 2030. Selv ikke en massiv satsing på utbygging av solkraft vil dekke den forespeilede etterspørselen.