Gassprisen stiger: opp tosifret to uker på rad

Europeiske gasspriser har steget kraftig den siste tiden og omsettes nå til det høyeste nivået siden desember, skriver Bloomberg.

Den nederlandske gass-futuren omsettes nå for 40,97 euro pr. megawattime, etter å ha steget 9,45 prosent forrige uke og 12,86 prosent for to uker siden. Tilbake i «krisen» i 2022 nådde nederlandske gasskontrakter en topp på 345 euro pr. megawattime.

Kritisk for Russland-Europa punkt

Nyhetsbyrået hevder at oppgangen skyldes bekymringer rundt russiske rørledninger. Strømmingen av gass gjennom Sudzha, grenseby mellom Russland og Ukraina, fortsetter etter et overraskelsesangrep forrige uke.

Sudzha er det eneste punktet hvor russisk gass fortsatt strømmer inn til Europa, melder EnergiWatch. Videre hevder de at ukrainske styrker har tatt kontroll over en viktig del av naturgassrørledningen i grensebyen.

Kampen om LNG

Bloomberg mener at høye gasspriser i lagringssesongen vil gjøre LNG mer ettertraktet, særlig LNG fra USA. Selv om LNG-importen i juli falt i Europa, mottok Asia det største volumet av flytende gass siden 2021. Konkurransen mellom Europa og Asia om hvem som får LNG-en, blir hard, drevet av hvor raskt drivstoffet kan bli mangelvare i Europa, samt hetebølger i Asia.

«Den store utfordringen er den kommende vinteren,» sa Tom Roberts, adm. direktør i Xterna Group, som analyserer energidata. «Fokuset ser ut til å være på geopolitikk generelt for øyeblikket, men disse gassintensive landene bruker rekordmengder gass.»