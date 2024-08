Oljeprisen bryter fem dagers oppgang

Etter fem handelsdager med oppgang tar oljeprisen en pustepause tirsdag morgen.

Oktober-futuren for nordsjøolje omsettes for 81,66 dollar, ned 0,8 prosent siden midnatt, mens WTI-kontrakter for september omsettes for 79,53 dollar, ned 0,7 prosent. De samme kontraktene steg henholdsvis 3,18 prosent og 4,24 prosent mandag.

OPEC, Iran-Israel og Fed

Bloomberg skriver at USA ser økt sannsynlighet for at Iran kan angripe Israel, og tror det kan skje denne uken. Gårsdagens OPEC-rapport viste imidlertid tegn på svak etterspørsel, noe som svekket prognosene for resten av året samt for neste år, ifølge nyhetsbyrået.

«Enhver indikasjon på høyere økonomiske risikoer kan tynge oljeprisene, i en tid da OPEC+ har kuttet sin etterspørselsprognose for 2024 og er klare til å trappe ned produksjonskuttene fra oktober, noe som kan indikere et mindre stramt oljemarked fremover,» sa Yeap Jun Rong, markedsstrateg hos IG, til Reuters.

Elon Musk og Donald Trump var innom temaet olje under deres intervju natt til tirsdag. Musk beskrev sine synspunkter på energi som «ganske moderate,» til tross for at han eier et elbil- og hjemmeenergiselskap, og hevdet at økonomien «ville kollapse» hvis olje- og gasselskaper ble tvunget til å stenge ned, sitert av The Verge.

Energy Information Administration (EIA) meldte mandag at børsnoterte olje- og gasselskaper opplevde en økning i påviste reserver i fjor med ytterligere 2 milliarder fat, ifølge Oilprice. Økningen tilsvarer en oppgang på 1 prosent i 2023.

Samtidig bemerket EIA at kostnadene for leting og utvikling øker, og anslår at det nå er omtrent 20 prosent dyrere for amerikanske selskaper å øke reserver, og 10 prosent dyrere for kanadiske selskaper.