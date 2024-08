– Det har vært mange tøffe år, så bransjen trenger noen gode år, sier adm. direktør Olav H. Meling i O.H. Meling & Co.

Etter flere år med rød bunnlinje, kunne det Stavanger-baserte rederiet endelig vise til overskudd i 2022. I fjor gikk det enda bedre.

I de syv årene 2015–2021 leverte rederiet et akkumulert underskudd før skatt på 227 millioner kroner, hovedsakelig på grunn av et elendig marked for rederiets supplyskip. I fjor var resultatet positivt med 120 millioner kroner, opp fra 74 millioner året før.

Bedringen tilskrives i stor grad bedre rater i både produkttankmarkedet og supplymarkedet.

Oppturen kommer godt med, for Meling understreker behovet for å oppgradere en aldrende flåte.

– Vi har en del etterslep, og bare innen tank har vi i år investert 30–40 millioner kroner pr. skip i anlegg for rensing av ballastvann, service og klassing. Det har gitt et kraftig innhogg i likviditeten, så det er bra at markedet er OK slik at vi har hatt mulighet til å betale for det, sier han.



De stadig eldre skipene gjør at han ikke utelukker utskifting.

– Vi begynner forsiktig å kikke på hva som blir det neste. Det er en beslutning som sitter litt lengre inne.

O.H. Meling & Co. (Mill. kr) 2023 2022 Driftsinntekter 409,7 326,7 Driftsresultat 157,0 112,3 Resultat før skatt 119,6 73,6 Resultat etter skatt 119,7 73,5 Resultat etter skatt og minoritet 84,2 44,7

Positivt markedssyn

Rederiet driver en flåte på fire skip, hvorav to er offshore serviceskip og to produkttankskip på 16.000 dødvekttonn. Offshoreskipene går på lengre kontrakter, mens tankskipene opererer kommersielt i spotmarkedet i en poolordning med Furetank.