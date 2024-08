Etterlyser ukrainer etter Nord Stream-sprengningen

Saken oppdateres.

Tysklands riksadvokat har utstedt en arrestordre på en ukrainsk mann som mistenkes for å ha sprengt Nord Stream-gassrørledningene i Østersjøen, ifølge tyske medier.

Rørledningene, som fraktet russisk gass til Europa, var ikke i drift da sabotasjen ble utført. Begge ble rammet i området utenfor den danske øya Bornholm 26. september 2022.

Ifølge informasjon fra den tyske kringkasteren ARD, samt avisene Süddeutsche Zeitung og Die Zeit, er den antatte gjerningsmannen bak angrepene en ukrainsk statsborger. Mannen skal ha oppholdt seg i Polen, men siden gått i skjul.

I samarbeid med tyske medier har svenske Expressen navngitt mannen Volodymyr Zhuravlov (44). Han er mistenkt for «sabotasje som undergraver statens konstitusjonelle orden og for å ha forårsaket en eksplosjon».

Rømte til Ukraina

I tillegg skal to andre ukrainske statsborgere, inkludert en kvinne, anses som mistenkte av etterforskerne. De skal også ha vært involvert i angrepene. Gjerningsmennene skal ha leid en tysk seilbåt kalt «Andromeda», som var på Østersjøen i september 2022, ifølge etterforskningen. Alle skal ha vært erfarne dykkere.

Arrestordren på Zhuralov ble utstedt i juni, og markerer det første og største gjennombruddet i saken, nesten to år etter sprengningen. Polen har bekreftet at de mottok arrestordren fra tyske myndigheter. Imidlertid opplyser Polens påtalemyndighet at den ukrainske statsborgeren ikke ble pågrepet, da han rømte til Ukraina tidlig i juli.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har alltid nektet for at hans regjering var involvert.

Sverige og Danmark avsluttet sin etterforskning tidligere i år.