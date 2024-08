Saken oppdateres.

Økonomien i Norge er nesten todelt; mens flere bransjer sliter, går petroleumsnæringen så det griner. Nå revideres investeringene for inneværende år, samt for neste år, opp.

Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass blir i løpende verdi anslått til å bli hele 257 milliarder kroner i 2024, det høyeste anslaget noensinne. Dette er 4,1 prosent mer enn anslaget gitt i forrige kvartal, skriver SSB i en pressemelding torsdag.

– Dette er tall som er klart bedre enn de fleste hadde trodd, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i SpareBank 1 SR-Bank.

GJØR DET VANSKELIG: Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom i SpareBank 1 SR-Bank. Foto: Jan Inge Haga

Det oppjusterte investeringsanslaget for 2024 drives hovedsakelig av høyere kostnadsanslag i produksjonsboring innen felt i drift. Oljeselskapenes investeringsanslag for i år er videre 21 prosent høyere enn tilsvarende anslag for 2023, gitt i 3. kvartal 2023.

Men også investeringene for neste år blir revidert opp. Nå anslås det til å bli 240 milliarder kroner, som er 11 prosent mer enn ved forrige måling.

– Det er viktig å huske at dette først og fremst er gode nyheter for økonomien og arbeidsmarkedet, men at det samtidig gjør det mer krevende å kutte renten, sier sjeføkonomen.

Investeringene i 1. halvår i år er 23 prosent høyere enn utførte investeringer i 1. halvår i 2023.