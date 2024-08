Det danske energiselskapet kunne vise til et underskudd på 1,7 milliarder danske kroner da de la frem tallene for andre kvartal torsdag. Det var en betydelig forverring fra samme periode i fjor da selskapet tapte 538 millioner kroner.

Dette bidro til at Ørsted-aksjen hadde falt 6 prosent kort tid etter børsåpningen.

Nedskrivninger hadde en sterk negativ effekt på regnskapet. Totalt ble det skrevet ned verdier for 3,9 milliarder danske kroner i andre kvartal, mot ingen i samme periode i fjor.

SKUFFET MARKEDET: Ørsted og adm. direktør Mads Nipper. Foto: Ørsted

Mesteparten av dette kom på grunn av at ledelsen bestemte seg for å stanse selskapets flytende drivstoff-prosjekt FlagshipONE i Sverige – som førte til en nedskrivning på 1,5 milliarder kroner, i tillegg førte en byggingsforsinkelse knyttet til den landbaserte transformatorstasjonen for Revolution Wind til nedskrivninger på 2,1 milliarder, mens en oppdatering av selskapets fair value knyttet til Ocean Wind-havområdene ble skrevet ned med 0,6 milliarder danske kroner.

Omsetningen endte på 15 milliarder i andre kvartal, opp fra 14,6 milliarder i samme periode fjor. Men for hele halvåret falt inntektene med 6,1 milliarder sammenlignet med første halvår 2023.

Doblet EBITDA

EBITDA kom på 6,6 milliarder danske kroner, noe som er nær en dobling fra samme periode i fjor da det danske energiselskapet hadde en EBITDA på 3,3 milliarder danske kroner. Ekskludert nye partnerskap og kanselleringsgebyrer endte EBITDA på 5,3 milliarder i andre kvartal.

Til sammen fikk Ørsted en EBITDA på 14,1 milliarder danske kroner i første halvår, en økning på 37 prosent fra samme periode året før.

Ørsted (Mill. DKK) 2. kv./'24 2. kv./'23 H1 2024 H1 2023 Omnsetning 15.023 14.565 34.191 40.284 EBITDA 6.570 3.320 14.058 10.230 Resultat før skatt −575 −763 3.859 2.372 Resultat etter skatt -1.678 −538 931 2.664

Selskapet skriver i kvartalsrapporten de la frem på onsdag at de forventer at at EBITDA, ekskludert nye partnerskapsavtaler og kanselleringsgebyrer, vil lande på rundt 23-26 milliarder danske kroner for 2024.

Senker bruttoinvesteringer

Selskapet øker guidingen innen offshore fra «lavere» til «nøytral», på grunn av høyere inntekter fra våre kraftomsetningsaktiviteter, sertifikater og fra høyere vindhastigheter i første halvår. Imidlertid senker de guidingen for bioenergi fra «betydelig høyere» til «høyere». Reduksjonen skyldes hovedsakelig på grunn av g forsinket åpning og langsommere opptrapping enn forventet på Tyra gassfeltet, i tillegg til mindre gunstig utvikling i vår gasslagring.

Danskene reduserer også guiding for bruttoinvesteringer i 2024 med 4 milliarder, til 44-48 milliarder danske kroner, på grunn av «tidsmessige effekter på tvers av prosjektporteføljen».

Ved utgangen av andre kvartal var egenkapitalen på 83,4 milliarder danske kroner, mens den rentebærende gjelden var på 49,4 milliarder.